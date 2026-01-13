انطلاق اجتماعات اللجان الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

البلاد (القاهرة)
انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات اللجان الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في إطار الإعداد والتحضير لأعمال الدورة الـ (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة الـ (72) للمكتب التنفيذي للمجلس، المقرر عقدهما اليوم، بمشاركة المملكة.
وناقشت اللجنة الفنية الرياضية بالمجلس في اجتماعها برئاسة وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد حسين المبرقع، الموضوعات الرياضية المُدّرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
وعقدت اللجنة الفنية الشبابية المعاونة بالمجلس اجتماعها برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب الأردني الدكتور رائد العدوان، وبمشاركة ممثلي (11) دولة عربية.
وأوضح مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية الوزير المفوض فيصل غسال في بيان له عقب الاجتماع، أن الاجتماع ناقش البرامج والأنشطة والدورات التدريبية المقترحة، التي تسهم في تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك، مشيرًا إلى أن برامج وأنشطة عام 2026 تتسم بالتنوع ومواكبة التطورات، وتشمل عددًا من الفعاليات والمنتديات العربية والدولية.