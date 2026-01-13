الفتح يعبر الرياض بثلاثية في روشن

البلاد (جدة)
واصل فريق الفتح عروضه القوية ، وحقق وزًا مستحقًا على ضيفه الرياض بثلاثية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.
دخل الفتح اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 11 عبر اللاعب ويسلي ديلغادو.
وعاد ويسلي ديلغادو ليعزز تقدم الفتح بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء بعد دقيقتين فقط، ثم وقّع مراد باتنا على الهدف الثالث عند الدقيقة 62، وانتظر فريق الرياض حتى الدقيقة 81 ليحرز هدفه الوحيد عن طريق اللاعب توزي.
بهذا الانتصار، رفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد الرياض عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ديلجادو يسجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 11.#الفتح 1 × 0 #الرياض
ديلجادو يُكمل تسديدة فارقاس في الشباك، مسجلًا الهدف الثاني للفتح.#الفتح 2 × 0 #الرياض
مراد باتنا يُسجل الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 62.#الفتح 3 × 0 #الرياض
توزي يقلّص الفارق ويُسجل الهدف الأول للرياض في الدقيقة 81. #الفتح 3 × 1 #الرياض
