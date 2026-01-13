التعادل يحسم مواجهة ضمك والاتحاد

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الاتحاد وضمك، التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

بدأ الاتحاد المباراة بقوة بحثًا عن هدف مبكر، ونجح مهند الشنقيطي في هز الشباك خلال الدقائق الأولى بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولمسة ذكية من كريم بنزيما، إلا أن الحكم ألغى الهدف عقب العودة لتقنية حكم الفيديو.

ورغم سيطرة الاتحاد على مجريات اللعب في فترات من الشوط الأول، تمكن فريق ضمك من افتتاح التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق عبدالله القحطاني.

لم يتأخر رد الاتحاد كثيرًا، إذ تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 45 عبرمهند الشنقيطي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى كونسيساو أولى تعديلاته بخروج كريم بنزيما ودخول صالح الشهري، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي، وواصل الاتحاد ضغطه على دفاعات ضمك بحثًا عن هدف الفوز، إلا أن التسرع وتألق دفاع المنافس حالا دون تغيير النتيجة.

واحتسب حكم اللقاء ثماني دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، لم تشهد أي جديد على مستوى الأهداف، ليطلق صافرة النهاية معلنًا تقاسم الفريقين لنقطتي المباراة.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، بينما وصل ضمك إلى النقطة العاشرة محتلاً المركز الرابع عشر.