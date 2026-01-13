الأخدود يتغلب على الخلود في روشن

البلاد (جدة)
بعد غياب طويل؛ نجح فريق الأخدود في تحقيق فوز ثمين على الخلود بهدف وحيد؛ ليستعيد نغمة الانتصارات من جديد، منهيًا سلسلة النتائج السلبية.
بدأت المباراة بشكل متكافئ، وكاد اللاعب ماوليدا أن يفتتح التسجيل للخلود في الدقيقة 12، بعد رأسية من إنريكي وتسديدة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى الأخدود.
وفي الشوط الثاني، نجح كريستيان باسوجوج في منح فريق الأخدود هدف التقدم بالدقيقة 54، مستغلاً تمريرة متقنة من سعيد الربيعي.
بهذا الفوز، رفع الأخدود رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب دوري روشن.
