إنزاغي لـ”البلاد”: تعاقدنا مع بابلو لتعويض كوليبالي.. وجيسوس: إمكانات لاعبي الهلال كبيرة في المواجهات الحاسمة  

أبدى مدرب فريق الهلال الإيطالي سيمون إنزاغي سعادته بالانتصار ‬الكبير على فريق النصر ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، التي أقيمت على ملعب الهلال في المملكة أرينا.

وقال: اليوم كانت المباراة جيدة جدًا والجمهور استمتع معنا. سجل النصر علينا هدفًا، لكننا استطعنا العودة والفوز.

وعن التغييرات التي أحدثها في الفريق بمتعب ونونيز وعودة نيفيز للخلف، قال: إنني احاول توزيع الأحمال بين اللاعبين، فبعض اللاعبين لا يستطيعون اللعب كل المواجهات، والفريق الهلالي كبير ويجب تنويع الأدوار بين اللاعبين.نحن لعبنا ١٩ مباراة على التوالي، وكان من الواجب الان اتخاذ قرارات بعد معرفة امكانات كل لاعب.

وبسؤال البلاد عن جلب اللاعب بابلو كمدافع مع ان الفريق لديه لاعبون مميزون، قال انزاغي: أشكر الإدارة الهلالية لتجاوبها وإجراء هذه التعاقدات المهمة لمسيرة الفريق، والمدافع بابلو أحضرناه لتعويض غياب كوليبالي والاستعانة به ايضاً في البطولة الآسيوية.

الهلال من الفرق التي تبحث عن بطولات؛ لذا علينا التغييرات المستمرة للمحافظة على رتم الفريق.

وختم: بدأت المباراة بستة عناصر محلية وخمسة أجانب وكانت مريحة بالنسبة لي؛ لوجود عناصر تساعدنا على مواصلة الانتصارات.

جيسوس: خطأ العقيدي كلفنا خسارة اللقاء

من جانبه، تحدث مدرب النصر البرتغالي جيسوس قائلاً: المباراة كانت رائعة، والكفة كانت متكافئة، ولكن بعد طرد العقيدي، امتلك الهلال زمام المباراة وسجل هدفين، وتأثرنا من الناحية البدنية والذهنية بعد تسجيل الهلال للأهداف، والغيابات اثرت علينا خاصة ساديو مانيه.

والطرد أوجد حالة عدم توازن مع أنني أرى ان الطرد غير مستحق، وبشكل عام نواف العقيدي لم يكن مركزًا في هذه المباراة، لأن بعض المباريات تكون قوية وتشتت ذهن بعض اللاعبين.

وعن سؤاله عما سيعمله بشأن حراسة المرمى النصراوية، قال: إنه ليس بالسهل تصحيح وضع الحراسة حالياً، ونحن نبحث عن الحلول لحراسة النصر في الوقت القريب. وأضاف: صحيح أن الهلال لديه خبرة اكبر، وأنا سبق ان عملت معهم وأعرف أنهم متمكنون في مثل هذه المباريات، ولديهم لاعبون يعرفون كيف يديرون ويتعاملون مع ضغط المباريات، وفريقي لم يستطع التركيز، والعقيدي ساهم في خسارة المباراة.