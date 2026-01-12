متابعات

مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف يربط المثقفين بجمهورهم

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1447 هـ      12 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الطائف)
تُواصل فعالية “شارك خبرتك” في مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف تعزيز الحوار المباشر بين الزوار ونخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين، ضمن لقاءات معرفية تسهم في صقل المواهب، وتنمية الهوايات، وترسيخ ثقافة الحوار المفتوح بين المبدع والمتلقي.

ووصفت الشاعرة حوراء الهميلي الفعالية بأنها مميزة ونوعية، مشيرة إلى أن “المهرجان” يغذي مختلف فئات المجتمع، وأن تجربة “شارك خبرتك” تصبّ في هذا السياق الثقافي الجامع.

وأكدت الهميلي أن فرادة الفعالية تكمن في طبيعة التواصل الحميمي بين الكاتب والجمهور، حيث يطرح المتلقي أسئلته دون تردد، ويقدم الكاتب إجاباته بعفوية وبساطة تتواءم مع عقلية السائل، معتبرة أن هذا التوجه يحسب لـ”الهيئة”.

وأشاد الشاعر مالك الحكمي بالمحاورين وبما اتسموا به من وعي ثقافي عكسته طبيعة أسئلتهم، مؤكدًا أن ذلك ينبئ عن جيل قارئ، يمتلك أدوات السؤال قبل البحث عن الإجابة، وقادر على مقاربة الشعر؛ بوصفه فعل تفكير وحياة قبل أن يكون نصًّا يُلقى أو يستمع إليه.

ويُقام “المهرجان” في نسخته الثالثة بمحافظة الطائف خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير 2026م، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، تزامنًا مع إجازة منتصف العام الدراسي، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة الرابعة مساء حتى منتصف الليل في مقره بمتنزّه الردّف، تحت شعار “حضورك مكسب”.

