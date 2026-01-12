الرياضة“كاف” يفتح تحقيقًا في أحداث ربع نهائي أمم أفريقيا بالمغرب صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1447 هـ 12 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (القاهرة) أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم، فتح تحقيق رسمي بشأن الأحداث التي رافقت مباراتي الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًا في المغرب. وأوضح “كاف” في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه قرر إحالة ما حدث خلال مواجهتي الكاميرون أمام المغرب، والجزائر أمام نيجيريا، إلى لجنة الانضباط لبدء التحقيقات اللازمة. وأشار البيان إلى أن الاتحاد سيتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مخالفات، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على الانضباط داخل وخارج الملعب.