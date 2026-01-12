في روشن.. الخليج يقتنص فوزًا ثمينًا من الاتفاق

البلاد (جدة)
أوقف فريق الخليج سلسلة نتائج الاتفاق الطيبة، واقتنص فوزًا ثمينًا في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن.
نجح الاتفاق في تسجيل هدف مبكر عند الدقيقة الثانية عن طريق المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي.
وأدرك الخليج التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، نفذها اليوناني كونستانتينوس فورتونيس بنجاح.
وقبل نهاية اللقاء بأربع دقائق، نجح الخليج في تسجيل هدف الفوز، بعدما تابع الهولندي بارت شينكيفيلد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسددها مباشرة داخل الشباك، ليحسم المواجهة لصالح أصحاب الأرض.
بهذا الانتصار، رفع الخليج رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 22 نقطة في المركز السابع.
#ديمبيلي يفتتح التسجيل في أولى دقائق المباراة لصالح الاتفاق.
#الإتفاق 1 × 0 #الخليج
ورتونيس يسجل هدف التعادل لصالح الخليج من ركلة الجزاء.
#الإتفاق 1 × 1 #الخليج
