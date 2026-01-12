ريمونتادا مثيرة تمنح الحزم نقاط النجمة

البلاد (جدة)

بريمونتادا جنونية، قلب فريق الحزم الطاولة على ضيفه النجمة بعد تأخرة بهدفين إلى الفوز2/3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الرس، ضمن منافسات الجولة 15 من ” روشن”

افتتح النجمة التسجيل مبكرًا عبر لاعبه دافيد تيجانيتش في الدقيقة 8، قبل أن يضيف راكان الطليحي الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليغلق الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف.

في الشوط الثاني، قلب الحزم الأمور، وتمكن من تعديل النتيجة بفضل تألق لاعبه أمير سعيود الذي سجل هدفي الحزم في الدقيقتين 58 و90+6، قبل أن يختتم يوسف الشمري ثلاثية الفوز في الدقيقة 90+8، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا على ملعبه.

رفع هذا الانتصار رصيد الحزم إلى 16 نقطة، محتلاً المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد النجمة عند نقطتين في المركز الأخير.