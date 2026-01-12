رسميًا.. ريال مدريد يعلن إقالة تشابي ألونسو

البلاد (جدة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي منذ قليل إقالة تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق من منصبه بعد أقل من عام على توليه المهمة. وكان تشابي ألونسو تولى تدريب فريق ريال مدريد مطلع الموسم الجاري خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي. وكشف ريال مدريد في بيان رسمي، عن إقالة تشابي ألونسو بالاتفاق المتبادل بينه وبين إدارة النادي. وأكد النادي أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل المحبة والإعجاب من قبل جميع جماهير ريال مدريد، نظرًا لمكانته كأسطورة تمثل دائمًا قيم النادي. وشدد النادي على أن ريال مدريد سيظل دومًا بيته. وعبر النادي عن شكره العميق لألونسو وجهازه الفني على جهودهم وتفانيهم طوال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجديدة من مسيرتهم المهنية.