توجه وطني لبناء الإنسان.. مسح التعليم: 92 % من الطلاب التزموا بالدوام

البلاد (الرياض)

أظهرت نتائج مسح التعليم العام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الانضباط المدرسي وارتفاع رضا الطلبة، وتنامي دور أولياء الأمور في متابعة المسار التعليمي لأبنائهم.

وبيّنت النتائج التزام 92% من طلبة التعليم العام بالدوام المدرسي، بحيث لا يتجاوز غيابهم تسعة أيام خلال العام الدراسي، فيما عبّر 97% من الطلبة عن استمتاعهم بالمدرسة، بما يعكس بيئة تعليمية أكثر جاذبية واستقرارًا.

كما أظهرت الدراسة أن 88.05% من أولياء الأمور يشاركون بفاعلية في متابعة تعليم أبنائهم، في مؤشر على تعزز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، بينما بلغت نسبة إتمام الطلبة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 99.6%.

وفي جانب جودة المدارس، شهد عام 2025 تكريم 760 مدرسة ضمن مستوى التميز من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى جانب تحسن أداء 10 آلاف مدرسة في نواتج التعلم. وكشفت البيانات تحسن 3 مدارس من كل 5 مدارس في مجال الرياضيات، و4 مدارس من كل 5 في مجال العلوم.

كما تضاعف عدد مدارس التميز بنسبة 18%، وتقلص عدد المدارس المصنفة ضمن مستوى التهيئة إلى 6 مدارس فقط، فيما تجاوز عدد المدارس المصنفة في مستويي التقدم والتميز 13 ألف مدرسة، بما يشكل نحو 58% من مدارس التعليم العام في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وتعكس هذه المؤشرات توجهًا وطنيًا يرتكز على بناء الإنسان وتعزيز تنافسية التعليم السعودي عالميًا، ضمن جهود مستمرة لرفع جودة المخرجات التعليمية وتحسين بيئة التعلم في مختلف المناطق.