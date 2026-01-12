تعرف على التشكيل المتوقع لـ”الهلال والنصر” في ديربي الرياض

البلاد (جدة)

ينتظر عشاق الكرة مواجهة من العيار الثقيل، حين يحل النصر ضيفاً على نظيره الهلال، مساء اليوم الاثنين، في مباراة الديربي في الجولة الـ 15 من عمر دوري روشن السعودي.

وبعدما استهل النصر فريق المدرب جورجي جيسوس الموسم بالفوز في أول عشر مباريات، وهو رقم قياسي، لم ينتصر الفريق في آخر ثلاث مباريات وتعرض لهزيمتين متتاليتين، ليتراجع للمركز الثاني وله 31 نقطة.

أما الهلال، وبعد انطلاقة بطيئة للموسم، فظل يطارد النصر على الصدارة حتى استغل تعثره لينفرد بها وله 35 نقطة بعدما حقق 10 انتصارات متتالية، وسيتطلع لمواصلة نتائجه المميزة أملاً في الابتعاد بقمة جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن الفريق الذي يقوده مدربه القديم ‌جيسوس.

ومن المتوقع أن يدفع سيميوني إنزاجي مدرب الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: حمد اليامي، يوسف أكتشيشيك، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، داروين نونيز.

وعلى الجانب الآخر، سيكون التشكيل المتوقع للنصر بقيادة جورجي جيسوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، أينييغو مارتينيز، محمد سيماكان، سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجليو، ويسلي.

خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان.