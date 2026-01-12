بدء التقديم في تخصصات صناعة الخطوط الحديدة

البلاد (الرياض)

كشف المعهد السعودي

التقني للخطوط الحديدية “سـرب” عن فتح باب التسجيل من خريجي الثانوية العامة، للتدريب في برنامج الدبلوم وينتهي بتخريج فنيي قيادة القطارات، وصيانة القاطرات والعربات، والإشارات والاتصالات والتحكّم، إلى جانب صيانة البنية التحتية، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، ويتيح المعهد التسجيل من 11 يناير 2026 حتى الثلاثاء 27 يناير 2026م عبر الرابط التالي: srp.edu.sa.

وأوضح مدير عام المعهد سلطان السلطان, أن التدريب سيبدأ الأحد 5 ابريل 2026م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة “سار”، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ 2000 ريال للسنة الأولى، وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.

وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج, أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة “المسار العلمي” بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.