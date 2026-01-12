الهلال يحسم ديربي الرياض ويبتعد في صدارة ” روشن”

البلاد (جدة)
ابتعد فريق الهلال في صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد فوزه المستحق على غريمه التقليدي النصر بثلاثية مقابل هدف، في ديربي الرياض، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على استاد المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للبطولة،
المباراة شهدت إثارة كبيرة منذ صافرة البداية، وسط حضور جماهيري كبير ومناوشات تكتيكية متبادلة بين الفريقين.
بدأ الديربي بوتيرة سريعة، مع ضغط هلالي واضح من البداية. وعلى الرغم من ذلك، نجح النصر في افتتاح التسجيل عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 24، مسجلاً الهدف رقم 15 له في الدوري هذا الموسم. عاد الهلال لفرض أسلوبه، واستطاع سالم الدوسري تعديل النتيجة في الدقيقة 57، من ركلة جزاء إثر إعاقة مالكوم داخل منطقة الجزاء، ليصل بذلك إلى الهدف التاسع في تاريخ مشاركاته بديربي العاصمة في الدوري السعودي.
خطأ العقيدي الفادح
شهدت الدقيقة 60 لحظة فارقة في المباراة، بعد مراجعة تقنية الفيديو لقرار الحكم الذي حول البطاقة الصفراء إلى الحمراء ضد حارس النصر نواف العقيدي، ليضطر الفريق إلى إدخال مبارك البوعينين بدلًا منه؛ ما أثر بشكل كبير على خطط النصر الدفاعية.
واصل الهلال ضغطه وتمكن محمد كنو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75. وأكمل الهلال ثلاثيته في شباك النصر عند الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف البرتغالي روبن نيفيز.
بهذا الفوز، عزز الهلال صدارته لدوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، بينما بقي النصر وصيفًا برصيد 31 نقطة.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#كريستيانو_رونالدو يسجّل هدف التقدّم في ديربي #الرياض.#الهلال 0 × 1 #النصرpic.twitter.com/noUprIMrk1#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_النصر | #الهلال_النصر@SPL| @AlNassrFC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 12, 2026
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#سالم_الدوسري يسجل هدف التعادل لصالح الهلال في الدقيقة 56.#الهلال 1 × 1 #النصرpic.twitter.com/PGKcSASRkU#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_النصر | #الهلال_النصر | #ديربي_العاصمة@SPL| @AlNassrFC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 12, 2026
محمد كنو يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 81.#الهلال 2 × 1 #النصرpic.twitter.com/vYdvBpDsex#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_النصر | #الهلال_النصر | #ديربي_العاصمة@SPL| @AlNassrFC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 12, 2026
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#نيفيز يسجل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94.#الهلال 3 × 1 #النصرpic.twitter.com/knWWxSQIyx#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_النصر | #الهلال_النصر | #ديربي_العاصمة@SPL| @AlNassrFC | @Alhilal_FC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 12, 2026