المرحلة الثامنة برالي داكار.. فارياوا يحقق أفضلية السيارات.. ودانية عقيل تظفر بالمرتبة الثانية

متابعة (هاني البشر)

تواصلت اليوم الاثنين 12 يناير 2026م، منافسات رالي داكار السعودية بانطلاق المرحلة الثامنة من وادي الدواسر، ضمن النسخة السابعة المقامة على أرض المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة، وبمسافةٍ تبلغ 721 كلم، منها 483 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت

وفي منافسات فئة السيارات، خطف الجنوب إفريقي سعود فارياوا سائق فريق “تويوتا غازو” المركز الأول في هذه المرحلة، بعد تسجيله الزمن الأسرع، قاطعًا المسافة خلال 4 ساعات و20 دقيقة و35 ثانية، متفوقًا على مواطنه هينك لاتيغان سائق الفريق ذاته بفارق 3 ثوانٍ فقط، فيما حلّ السويدي ماتياس إكستروم سائق “فورد ريسينغ” ثالثًا، بفارق 29 ثانية عن المتصدر.

وعلى صعيد الترتيب العام لفئة السيارات، حافظ القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدرز” على صدارة الترتيب بزمنٍ إجمالي قدره 32 ساعة و32 دقيقة و6 ثوانٍ، متقدمًا بفارق 4 دقائق فقط عن السويدي ماتياس إكستروم سائق “فورد ريسينغ” في حين جاء الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق”تويوتا غازو” ثالثًا، بفارق 6 دقائق و8 ثوانٍ عن صاحب الصدارة.

وفي منافسات فئة السيارات “ستوك”، حسم الليتواني روكاس باتشيوسكا سائق فريق”ديفندر رالي” الصدارة لهذه المرحلة بزمن 5 ساعات و6 دقائق و26 ثانية، متفوقًا على زميلته في الفريق الأمريكية سارة برايس، بفارق دقيقة واحدة و44 ثانية، فيما خطف الياباني أكيرا ميورا فريق”لاند كروزر تويوتا ” المركز الثالث بفارق ساعة و8 دقائق و15 ثانية عن المتصدر.

أما في فئة الدراجات النارية، واصل الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس دراج فريق “ريد بُل كي تي إم فاكتوري” اقتناص صدارة المرحلة، مسجلًا زمنًا قدره 4 ساعات و26 دقيقة و39 ثانية، متقدمًا على زميله في الفريق الأسترالي دانيال ساندرز بفارق 4 دقائق و50 ثانية، فيما حلّ الأمريكي ريكي برابيك دراج “هوندا إنرجي” ثالثًا، بفارق 5 دقائق وثانيتين عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، تمكنت الهولندية بوك كلاسن سائقة فريق”كي تي إم إكس-بو” من اعتلاء صدارة المرحلة، بعد وصولها بـ 4 ساعات و55 دقيقة و38 ثانية، متقدمةً بفارق 3 ثوانٍ عن السعودية دانية عقيل؛ سائقة فريق “أكاديمية أوديسي” في حين جاء الهولندي بول سبيرينغز سائق “ريبلون – سبيرينعز” ثالثًا، بفارق 21 ثانية عن المتصدر.

وشهدت فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في” حضور الأمريكي بروك هيغير سائق فريق ” آر زد آر فاكتوري” في المركز الأول، بعد وصوله إلى خط النهاية خلال 5 ساعات و4 دقائق و15 ثانية متقدمًا بفارق 46 ثانية عن الأرجنتيني خارمياس غونزاليس فيريولي سائق فريق “كان إم فاكتوري أمريكا اللاتينية LATAM” فيما حلّ البرتغالي جواو مونتيرو سائق فريق”كان إم فاكتوري” ثالثًا، بفارق دقيقة و43 ثانية عن المتصدر.

وحسم الهولندي ميتشيل فان دن برينك؛ سائق فريق “يورول رالي سبورت” صدارة فئة الشاحنات لهذه المرحلة، بعد أداء ثابت مكنه من التفوق بـ5 ساعات و3 دقائق و42 ثانية، بفارق 5 دقائق و31 ثانية عن الليتواني فايدوتاس زالا سائق”نوردس دي روي إف بي تي” فيما جاء التشيكي مارتن ماسيك سائق “إم إم تكنولوجي” ثالثًا، بفارق 21دقيقة و44 ثانية عن الصدارة.

وتستكمل منافسات الرالي بإقامة المرحلة التاسعة غدًا الثلاثاء 13 يناير 2026م، والتي تنطلق من وادي الدواسر وصولًا إلى مخيم الماراثون، بمسافةٍ إجمالية تبلغ 532 كلم، منها 410 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.