الرياضة الشكوك تحيط بمستقبل تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني في جدة

أسمهان فهد (جدة) أصبح مستقبل مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، محل شك عقب خسارة فريقه لقب كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة، في المباراة التي أُقيمت بمدينة جدة. وأسهمت الخسارة في كلاسيكو السوبر في تصاعد التساؤلات حول وضع الجهاز الفني في ظل الضغوط المصاحبة للاستحقاقات المقبلة. وتترقب إدارة النادي ما ستسفر عنه نتائج الفريق في الفترة القادمة قبل اتخاذ أي قرارات رسمية، مع استمرار المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم الحالي.