«السعودية» تضيف كوزيكود الهندية إلى وجهاتها الدولية

البلاد (جدة )

أضافت الخطوط السعودية مدينة كوزيكود في جمهورية الهند إلى شبكة وجهاتها الدولية المجدولة والمنتظمة؛ لتصبح سابع محطاتها في الهند، إلى جانب كلٍ من بنغالور، ومومباي، وكوتشي، ودلهي، وحيدر آباد، ولكناو، وذلك ضمن إستراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى الوصول إلى وجهات دولية جديدة، وربط العالم بالمملكة عبر الاستثمار الأمثل لأسطولها الحديث، وتعزيز موقعها التنافسي على الصعيد الدولي، والمتوافقة مع برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وأوضحت الخطوط السعودية أنها ستبدأ التشغيل إلى الوجهة الجديدة بدءًا من الأول من فبراير 2026، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا تنطلق من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرةً إلى أن الحجوزات متاحة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية. وبيّنت أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لتجهيز جميع المتطلبات التشغيلية في مطار كوزيكود الدولي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للضيوف وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وانسيابية الحركة. يُذكر أن إضافة كوزيكود تأتي امتدادًا للمنظومة التشغيلية المتنامية للخطوط السعودية التي تغطي أكثر من 100 وجهة في أربع قارات حول العالم، لخدمة قطاعات السياحة والأعمال، إضافة إلى موسمي الحج والعمرة، حيث يتجاوز معدل التشغيل اليومي أكثر من 550 رحلة داخلية ودولية.