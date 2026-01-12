الانضباط توقف لاعب الشباب 10 مباريات.. و100تغرمه ألف ريال

البلاد (جدة) أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بإيقاف لاعب نادي الشباب، عبدالله معتوق لمدة 10 مباريات رسمية، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال. القرار جاء بعد ما حدث خلال مباراة الشباب أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي. وأوضحت اللجنة أن العقوبة جاءت نتيجة حصول لاعب الشباب على بطاقة حمراء مباشرة بعد قيام اللاعب بـالبصق تجاه حكم المباراة، وفق ما ورد في التقرير الرسمي. وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق ثبوت مخالفة معتوق للمادة 49-1-2 من لائحة الانضباط والأخلاق، والتي تُعنى بالسلوكيات غير الرياضية تجاه الحكام والمسؤولين داخل الملعب. وتشمل العقوبة الإيقاف عن جميع المباريات الرسمية للفريق الأول، بما في ذلك الإيقاف التلقائي الناتج عن البطاقة الحمراء المباشرة. كما ألزم اتحاد كرة القدم اللاعب بدفع الغرامة المالية 100 ألف ريال لصالح الاتحاد، تأكيدًا على الجدية في تطبيق قوانين الانضباط وحماية نزاهة المنافسات. وأشارت لجنة الانضباط إلى أن القرار قابل للاستئناف، بما يسمح للاعب أو نادي الشباب بتقديم طلب إعادة النظر وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم.