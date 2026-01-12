الأخضر الأولمبي يخسر أمام فيتنام ويودع كأس آسيا

البلاد (جدة)
ودع المنتخب الأولمبي السعودي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، بعد خسارته أمام منتخب فيتنام بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة.
تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما ارتقى فيتنام إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، وضمنت الأردن المركز الثاني بعد فوزها على قيرغيزستان بنفس النتيجة 1-0، ليرفع الأردن رصيده إلى 6 نقاط.
وكان الأخضر السعودي قد بدأ مشواره في البطولة بفوز صعب على قيرغيزستان 1-0، قبل أن يتعرض لهزيمة مثيرة أمام الأردن 2-3 في الجولة الثانية. وبخسارته أمام فيتنام، خرج الفريق الأولمبي مبكرًا من البطولة.