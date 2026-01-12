الرياضة

الأخضر الأولمبي يخسر أمام فيتنام ويودع كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1447 هـ      12 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ودع المنتخب الأولمبي السعودي بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً، بعد خسارته أمام منتخب فيتنام بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة.

تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما ارتقى فيتنام إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، وضمنت الأردن المركز الثاني بعد فوزها على قيرغيزستان بنفس النتيجة 1-0، ليرفع الأردن رصيده إلى 6 نقاط.

وكان الأخضر السعودي قد بدأ مشواره في البطولة بفوز صعب على قيرغيزستان 1-0، قبل أن يتعرض لهزيمة مثيرة أمام الأردن 2-3 في الجولة الثانية. وبخسارته أمام فيتنام، خرج الفريق الأولمبي مبكرًا من البطولة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *