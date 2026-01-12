استئناف الرحلات الجوية وعودة الحياة لطبيعتها.. الأمن يعود لعدن والمحافظات الشرقية

البلاد (عدن)

شهدت محافظات عدن وشبوة وأبين والمهرة حالة من الهدوء والاستقرار الأمني، عقب انتشار قوات “درع الوطن” في عدد من المدن والمناطق، في خطوة أعادت الطمأنينة إلى السكان ومهدت لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً، بعد أسابيع من التوترات والاشتباكات.

وباتت الأوضاع في مدينة سيئون مستقرة منذ أمس (الأحد)، وسط استعدادات رسمية لاستئناف حركة الطيران من مطار المدينة، في مؤشر على تحسن الوضع الأمني وعودة النشاط المدني والخدمي. كما أشار إلى عودة الطلاب إلى المدارس والكليات في محافظة شبوة، بعد أن استقرت الأوضاع وجرى تأمين المرافق التعليمية.

وفي تطور لافت، أعلن عن انطلاق أولى الرحلات الجوية للطيران اليمني من مطار عدن الدولي إلى مطار الغيضة، في خطوة اعتُبرت رمزاً لعودة النشاط الملاحي وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار. فيما تصل أولى قوافل المساعدات الإنسانية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية غداً، ما يعكس تحسناً في الوضع اللوجستي والأمني يسمح بإيصال الدعم الإنساني للمناطق المتضررة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد أعلن أن جميع القوى العسكرية في جنوب اليمن ستعمل بإمرة تحالف دعم الشرعية، وذلك بعد استعادة مناطق كانت قد سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الفترة الماضية. وأوضح العليمي أنه جرى تشكيل لجنة عسكرية عليا، تحت قيادة قوات التحالف، لتتولى مهمة إعداد وتجهيز وقيادة جميع التشكيلات العسكرية، إضافة إلى دعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبد الرحمن الصبيحي حل المجلس، خلال وجوده في الرياض على رأس وفد كبير. ويُعد هذا القرار نقطة تحول في المشهد السياسي والعسكري في جنوب اليمن.

وكانت الأوضاع قد شهدت تصعيداً حاداً منذ ديسمبر الماضي، بعد اندلاع اشتباكات بين قوات موالية لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وقوات “درع الوطن” التابعة للشرعية، إثر سيطرة قوات موالية للزبيدي على محافظتي حضرموت والمهرة. وتفاقم التوتر مع فرار الزبيدي من عدن إلى الصومال ثم إلى أبوظبي، غير أن القوات الشرعية تمكنت لاحقاً من استعادة تلك المناطق، ودخلت عدن، وفرضت الأمن فيها وفي عدد من المدن الأخرى، ما مهد الطريق لعودة تدريجية للحياة الطبيعية، وفتح صفحة جديدة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.