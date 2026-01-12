اختتام التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

البلاد (مكة المكرمة)

اختمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها السابعة والعشرين لعام 1447هـ، على مستوى منطقة مكة المكرمة، ضمن جهود الوزارة المتواصلة في العناية بمسابقات القرآن الكريم، وتعزيز مسارات الحفظ والتلاوة والتفسير.

وشهدت التصفيات مشاركةً واسعة؛ عكست الإقبال الكبير على المسابقة، حيث شاركت 23 جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، وأسفرت نتائجها عن تأهل 95 متسابقًا ومتسابقة، بواقع 56 من البنين، و39 من البنات، من إجمالي 386 مشاركًا ومشاركة على مستوى الجمعيات بالمنطقة، وذلك وسط منافسات قرآنية؛ اتسمت بالإتقان والتنافس الشريف، وفي بيئة تنظيمية دقيقة وإشراف متكامل أسهما في إبراز مستويات متميزة في الحفظ والتلاوة.

وأكد عدد من المشاركين وأولياء الأمور أن التصفيات سارت وفق تنظيمٍ محكم وإجراءات دقيقة، أسهمت في توفير أجواء تنافسية عادلة ومحفِّزة، مكّنت المتسابقين من إبراز قدراتهم في حفظ كتاب الله وتلاوته، بما يعكس حرص وزارة الشؤون الإسلامية على جودة تنظيم المسابقات القرآنية، وتحقيق أهدافها. تأتي هذه المسابقة امتدادًا لجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العناية بكتاب الله تعالى، ودعم حفظته، وتعزيز تعليمه وتفسيره، بما يسهم في ترسيخ مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء، وذلك في ظل ما تحظى به برامج القرآن الكريم من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- تمهيدًا لاستكمال مراحل المسابقة وصولًا إلى التصفيات النهائية.