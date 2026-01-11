يعزز تفوقه الجوي بصفقة باكستانية بـ1.5 مليار دولار.. الجيش السوداني يحرر مدنيين ويستعيد «أم قليب»

البلاد (الخرطوم)

تمكن الجيش السوداني، أمس (السبت)، من تحرير مئات المدنيين بعد استعادته السيطرة على منطقة “أم قليب” بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، في تطور عسكري بارز ضمن المعارك المستمرة ضد قوات “الدعم السريع”.

ونفذ الجيش عمليات دقيقة في المنطقة، أسفرت عن استعادة السيطرة على أم قليب بعد اشتباكات مع عناصر الدعم السريع، وتمكّن من تحرير عشرات المدنيين المحتجزين ومئات النازحين الذين كانت قوات الدعم السريع تمنعهم من مغادرة المنطقة.

ونشرت عناصر الجيش مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلالها السيطرة الكاملة على أم قليب، فيما تداول ناشطون مقاطع لعشرات الأسر النازحة وهي تسير على الأقدام وسط المنطقة المحررة، في مشهد يعكس حجم المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من الغارات الجوية والبرية المكثفة للجيش السوداني على تمركزات الدعم السريع في دارفور وكردفان، والتي أسفرت عن مقتل مئات العناصر وتدمير 240 مركبة قتالية، وفق تصريحات رسمية للجيش. وقد تعهد رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، في تصريحات سابقة، بأن الجيش سيحقق “النصر قريباً جداً” على قوات الدعم السريع، وهو ما بدأت تتضح ملامحه اليوم عبر تحرير المدنيين واستعادة الأراضي.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث “شمال وغرب وجنوب” اشتباكات مستمرة منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على جميع مراكز ولايات دارفور الخمس غرب البلاد، بينما يحتفظ الجيش بالسيطرة على أغلب مناطق الولايات الـ13 الأخرى في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وفي إطار تعزيز قدرات الجيش، كشفت مصادر عسكرية عن اقتراب السودان من إبرام صفقة تسليح مع باكستان تُقدّر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار. وتشمل الصفقة تزويد الجيش بطائرات هجومية خفيفة، وطائرات مسيّرة للاستطلاع والهجوم، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي متطورة.

ووفقاً لمسؤول سابق في القوات الجوية وثلاثة مصادر، تتضمن الصفقة نحو 10 طائرات من طراز «كاراكورام-8»، وأكثر من 200 طائرة مسيّرة، إلى جانب طائرات تدريب من طراز «سوبر مشاق»، مع إمكانية إدراج مقاتلات «جيه إف-17» المطورة بالشراكة مع الصين. وأوضح المارشال المتقاعد أمير مسعود أن الصفقة «في حكم المبرمة» وقد تُعيد للجيش السوداني التفوق الجوي الذي فقده تدريجياً مع تصاعد استخدام قوات الدعم السريع للطائرات المسيّرة.