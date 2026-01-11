مركز الملك سلمان ينفذ مبادرات إغاثية بعدة دول.. اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيئون

البلاد (الرياض)

وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتنفيذ المرحلة السابعة من تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة سيئون.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور معاوية محمود حرصوني.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، وتحديد الخطة العلاجية لكل مريض على حدة وتركيب الأطراف الصناعية لهم بأنواعها، وكذلك توفير خدمات إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية والتقويمية، إضافة إلى تحسين قدرات الكادر الطبي مهنيًا وعلميًا من خلال تدريبهم على التعامل مع الحالات النوعية، يستفيد منها 7.200 فرد. ونفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلسلة من المبادرات الإغاثية في عدد من الدول، ضمن جهوده المستمرة لدعم الفئات المتضررة حول العالم. ففي اليمن، وزّع المركز 1,682 قسيمة شرائية لشراء الكسوة الشتوية في مديرية المواسط بمحافظة تعز، استفاد منها نازحون وأفراد من المجتمع المستضيف، وذلك في إطار مشروع «كنف» لمواجهة موجة البرد القارس. وفي سوريا، وزّع 1,100 بطانية على 300 أسرة نازحة في محافظة حلب، استجابةً لتداعيات الأحداث الأخيرة. كما قدّم في السودان 1,000 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا في محلية كوستي بولاية النيل الأبيض، استفاد منها 6,467 فردًا، ضمن مشروع «مدد السودان». وفي فلسطين، عبرت قافلة مساعدات جديدة من منفذ رفح باتجاه قطاع غزة محمّلة بالسلال الغذائية، فيما أُقيمت مخيمات إيواء للنازحين في القرارة والمواصي بخان يونس، لتوفير المأوى والمساعدات الإنسانية مع حلول الشتاء، تأكيدًا لالتزام المملكة بدورها الإنساني.