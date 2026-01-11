لتنظيم العمل ورفع جودة الخدمات.. اعتماد لائحة مقدمي خدمات «السلامة والصحة»

البلاد (الرياض)

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، لتنظيم العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة، ومراقبة الامتثال والتطوير المستمر، من خلال وضع منظومة متكاملة للترخيص أو الاعتماد للأفراد أو المنشآت من مزاولي خدمات السلامة والصحة المهنية.

وتشمل المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص المنشآت الصحية المقدمة لخدمات الصحة المهنية، اعتماد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، والحصول على موافقة الجهة المختصة من المجلس على الترخيص، واعتماد مدير صحي سعودي حاصل على ترخيص واعتماد من المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، واعتماد مهني صحي سعودي مرخص من المجلس لمزاولة المهنة، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل مزاولة النشاط، وشهادة تصنيف الترميز الطبي المعتمدة من المجلس الصحي السعودي، إلى جانب رفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت. كما تتطلب المنشآت والمكاتب الاستشارية في هذا المجال، وجود سجل تجاري يتضمن نشاط الخدمات الاستشارية ذات الصلة، والحصول على اعتماد مهني صحي متخصص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على مسار ترخيص/اعتماد، ويُشترط أيضاً الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة، ورفع الطلب إلكترونياً عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/اعتماد المنشآت.