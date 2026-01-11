المحليات

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير

صحيفة البلاد      11 يناير 2026

 

البلاد (الرياض)
أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والتسعين أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 265 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا.
وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكّلين ما نسبته 87%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.
