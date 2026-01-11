“جدة” تفتح نوافذ رياضية وترفيهية وثقافية لزوارها خلال أيام الإجازة

البلاد (جدة)
تواصل محافظة جدة ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة متكاملة للتجارب السياحية خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي، عبر حزمة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، التي تعكس حيوية المدينة وتنوّع منتجاتها، وتستجيب لتطلعات مختلف شرائح الزوار، في ظل زخم تنظيمي متنامٍ يدعم مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتشهد جدة استضافة عدد من أبرز الأحداث الرياضية ذات الحضور القاري والدولي؛ إذ تحتضن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، إلى جانب إشعاع ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بأضواء كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير، في تأكيد متجدد على كفاءة البنية التحتية الرياضية بالمملكة وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية، بما يعزز مكانة جدة على خارطة الفعاليات الرياضية الدولية.
وفي قطاع الترفيه، تواصل ونتر وندرلاند استقبال الزوار بتجاربها التفاعلية وألعابها المتنوعة، التي تحاكي الأجواء الشتوية وتجمع بين الترفيه العائلي والعروض الكرنفالية الحية، ضمن بيئة ترفيهية شاملة تلائم مختلف الأعمار.
وفي السياق ذاته، تستعد حلبة كورنيش جدة لاستضافة فعالية ليبل لاب خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير، مقدّمةً تجربة تجمع بين التسوق والترفيه، عبر مشاركة نخبة من العلامات التجارية العالمية، إلى جانب أنشطة مصاحبة تعزز من تجربة الزائر.
وامتدادًا للإرث التاريخي لجدة في تجارة الذهب، تحتضن جدة سوبر دوم فعاليات معرض جدة الدولي للذهب والمجوهرات خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير، بمشاركة أكثر من 100 عارض من داخل المملكة وخارجها، ليقدم تجربة تسوق نوعية تعكس مكانة جدة التجارية ودورها التاريخي في هذا القطاع.
وفي البعد الثقافي، يفتح متحف البحر الأحمر أبوابه في مبنى باب البنط بجدة التاريخية، ليقدّم تجربة فنية وثقافية حديثة تستعرض قصصًا إنسانية وتاريخية شكّلت ملامح الهوية الثقافية لجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة عبر العصور.
ويضم المتحف أكثر من 1000 قطعة أثرية وفنية موزعة على قاعات متعددة، تمزج بين السرد التاريخي والتجربة التفاعلية بأسلوب معاصر، يعكس ثراء المنطقة الحضاري ويعزز من حضور جدة بوصفها مركزًا ثقافيًا نابضًا.
وتجسّد هذه الفعاليات مجتمعة نموذجًا متكاملًا للوجهة السياحية متعددة الأبعاد، حيث تلتقي الرياضة بالترفيه، والثقافة بالاقتصاد، في تجربة شاملة تسهم في تعزيز جاذبية جدة وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية وجودة الحياة.
