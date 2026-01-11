تدار بإشراف كوادر وطنية متخصصة.. 50 برنامجاً لإكثار الكائنات المهددة بـ«ثادق»

البلاد (ثادق)

زار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، مشروع إنشاء مركز إيواء وإكثار الكائنات الفطرية ومنتجاتها في محافظة ثادق، التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، وعدد من مسؤولي المركز.

واطّلع خلال الزيارة على مكونات المشروع ونطاق أعمال المرحلة الأولى، ومستوى التقدم في تنفيذها، والجهود المبذولة لتجهيز المرافق وفق المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات، بما يعزز جاهزية مرافق الإيواء والتأهيل والإكثار، ويدعم برامج إعادة التوطين والحفاظ على التنوع الأحيائي.

ويُعد المشروع أحد أكبر المشاريع المتخصصة في مجال الحياة الفطرية في المنطقة، حيث يُقام في محافظة ثادق على مساحة تقارب (31) مليون متر مربع، ويهدف إلى توفير مرافق متكاملة للإيواء المؤقت والعلاج والتأهيل، إلى جانب مرافق مخصصة لإكثار الكائنات الفطرية، فضلًا عن مرافق تشغيلية وخدمية داعمة، تشمل متحفًا ومعرضًا ومسارات مهيأة للسياحة البيئية.

وسيضم المشروع (50) برنامج إكثار لكائنات محلية مهددة بالانقراض أو معرضة لضغوط بيئية، تشمل الثديات والطيور والزواحف وغيرها، تدار بإشراف كوادر وطنية فنية وإدارية متخصصة. واطّلع الفضلي على مستجدات التنفيذ وسير العمل، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من المشروع (70%)، مع استمرار الأعمال الإنشائية والتجهيزية وفق الخطة المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال مراحل المشروع وتشغيل مرافقه؛ وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.