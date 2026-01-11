تجمع بين التجارب المتنوعة والأجواء التفاعلية.. بسطة الرياض تتجاوز 130 ألف زائر

البلاد (الرياض)

سجّلت أمانة منطقة الرياض حضورًا تجاوز 130 ألف زائر في فعاليات بسطة الرياض، مؤكدةً الإقبال الكبير على الفعاليات المفتوحة، التي تجمع بين التجارب المتنوعة والأجواء التفاعلية داخل العاصمة.

وتستمر الفعاليات في استقبال الزوار عبر ثلاثة مواقع؛ تشمل شارع التحلية وحديقة الملتقى وحديقة الشهداء؛ بهدف تعزيز سهولة الوصول، وتوفير خيارات متعددة للاستمتاع بالأنشطة اليومية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من العائلات والزوار، إضافة إلى حضور العربات والأنشطة المصاحبة، ما أسهم في تنشيط الحركة داخل مواقع الفعالية، وتعزيز التجربة المجتمعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

تأتي بسطة الرياض ضمن جهود الأمانة في تفعيل المساحات العامة، ودعم البرامج المجتمعية، ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع رؤيتها لمدينة مزدهرة ومستدامة، ورسالتها في تقديم خدمات عالية الجودة وشراكات فاعلة، تعزز حيوية المجتمع.