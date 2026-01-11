بمشاركة ممثلي الجامعات السعودية في مانشستر.. خبراء يستعرضون إستراتيجيات البحث والابتكار بقطاع المياه

البلاد (مانشستر)

انطلقت أعمال النسخة السادسة من مجتمع أبحاث المياه في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع جامعة مانشستر، وبحضور عالٍ المستوى من ممثلي الجامعات السعودية والجامعات العالمية، ونخبة من الباحثين والخبراء وصناع القرار، وذلك بتنظيم من معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، الذراع الابتكاري للهيئة السعودية للمياه.

ويأتي المجتمع في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه، من خلال تعزيز البحث العلمي التطبيقي وتسريع تحويل مخرجاته إلى حلول تقنية مستدامة تسهم في رفع كفاءة الإمداد المائي ودعم استدامة الموارد.

وشهد الافتتاح، بحضور رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، استعراض توجهات وإستراتيجيات البحث والابتكار في قطاع المياه، وتسليط الضوء على تقنيات واعدة ونماذج دولية ناجحة، إلى جانب التعريف بجائزة الابتكار العالمية للمياه، بما يعزز ثقافة الابتكار ويحفز الباحثين على تطوير حلول ذات أثر فعلي على القطاع.

كما ناقش المجتمع، عبر لقاءات ثنائية وجلسات حوارية واجتماعات طاولة مستديرة، فرص التعاون الدولي ونقل المعرفة وتطوير التقنيات الواعدة، بالشراكة مع جهات بحثية وشركات عالمية، بما يسهم في بناء منظومة بحثية فاعلة تدعم الباحثين وتمكن القطاع من تبني حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

يأتي تنظيم النسخة السادسة من مجتمع أبحاث المياه التزام الهيئة السعودية للمياه بتعزيز التعاون الدولي وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع، بما يسهم في إحداث أثر تطبيقي ملموس، ويمكن المشاركين من الخروج برؤى وشراكات ومبادرات بحثية تسهم في تطوير مستقبل قطاع المياه على المستويين الإقليمي والدولي.