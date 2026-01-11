بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 تكشف جدول المنافسات وتستقطب نخبة النجوم العالميين

البلاد (العُلا)
تعود بطولة العُلا لبولو الصحراء، التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، في نسختها الخامسة خلال الأسبوع المقبل، لتؤكد مكانة العُلا بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة الفروسية رفيعة المستوى، حيث تُقام البطولة خلال الفترة من 16 إلى 17 يناير 2026م، بمشاركة نخبة من أبرز محترفي رياضة البولو على مستوى العالم، إلى جانب عدد من اللاعبين من أصحاب السمو الملكي ورعاة الفرق.
وتمتد البطولة على مدى ثلاثة أيام، لتجمع بين المنافسات الرياضية رفيعة المستوى وتجارب الضيافة الراقية والبرامج الترفيهية المصاحبة، حيث تتنافس ستة فرق في تسع مباريات تُقام على مدار يومي المنافسات، فيما تنطلق الفعاليات في 15 يناير باستعراض الفرق، مقدّمة عروضًا رياضية مميزة في أجواء استثنائية داخل “قرية الفرسان للفروسية – محمد يوسف ناغي للسيارات”.
وتُعد بطولة العُلا لبولو الصحراء إحدى الفعاليات الرئيسة التي تسلط الضوء على عمق تراث الفروسية في المنطقة، إلى جانب تقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين الاحترافية والرقي والطابع الثقافي الأصيل.
ويشارك في البطولة ستة فرق تضم 18 لاعبًا من أبرز نجوم البولو العالميين، من بينهم: ديفيد ستيرلينغ جونيور، بابلو ماكدونو، إغناسيو فيغيراس، ليا سالفو، كاتالينا ماريا لافينيا، وفيليكس أليخو أورتيز دي تارانسو ستيرلينغ، إلى جانب مشاركة عدد من اللاعبين من أصحاب السمو الملكي.
وتضم قائمة رعاة الفرق كلًا من: أليخاندرو أنطونيو بوما راسكوسكي، بابار نسيم، نافين جندال، فينكاتيش جندال، أنغوس ديفيد سانت جون بارادايس، وجينيفر راي لوتريل بيناردوني.
وأوضح رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، زياد السحيباني، أن بطولة العُلا لبولو الصحراء نجحت في ترسيخ مكانتها بوصفها حدثًا رياضيًا وثقافيًا أيقونيًا يجمع بين الأناقة والرياضة النخبوية، مشيرًا إلى أن البطولة تعكس قدرة العُلا على تقديم تجارب فاخرة تمزج بين التراث والضيافة الراقية، وتستقطب نخبة من أفضل المواهب العالمية للتنافس في موقع يتمتع بقيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وبيّن أن الجماهير والزوار سيتمكنون من الاستفادة من خيارات متنوعة لحضور المنافسات، إلى جانب باقات مميزة تتيح مزايا إضافية تشمل تجارب ضيافة حصرية وفرص تفاعل مباشر مع اللاعبين والدخول إلى مناطق مخصصة داخل أرض الملعب قبل أو بعد المباريات، بما يعزز من قيمة التجربة الرياضية المقدّمة.
يأتي تنظيم البطولة ضمن تقويم لحظات العُلا الذي يحتفي بالرياضة والثقافة والفنون والتراث على مدار العام، حيث شهدت بطولة العُلا لبولو الصحراء منذ انطلاقها الأول عام 2020م نموًا متسارعًا أسهم في ترسيخ حضورها ضمن أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.
ويشمل تقويم الفعاليات الرياضية المقبلة في العُلا: سباق درب العُلا خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير، وطواف العُلا للدراجات الهوائية من 27 إلى 31 يناير، إضافة إلى بطولة كأس الفرسان للقدرة والتحمّل خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير 2026م، وهي من أعرق وأهم سباقات الفروسية على مستوى المنطقة.
كما يمكن لجميع المتهمتين بفعاليات العُلا المتنوعة زيارة الموقع الإلكتروني: experiencealula.com.
