برعاية أمير منطقة مكة المكرمة.. انطلاق أولمبياد التفوق العلمي لجمعيات الأيتام

البلاد (جدة)

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق اليوم (الأحد)، في محافظة القنفذة فعاليات أولمبياد التفوق العلمي لجمعيات الأيتام بالمملكة، الذي تنظمه جمعية الأيتام بوادي حلي بالشراكة مع المجلس التخصصي لجمعيات الأيتام، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير، بمشاركة 38 جمعية أيتام من مختلف مناطق المملكة.

وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الحسين بن إبراهيم العقيلي، رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة، مبينًا أنها تعكس الاهتمام المتواصل بفئة الأيتام، ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في تنمية قدراتهم العلمية وبناء مستقبلهم التعليمي والمهني.

وأكد جاهزية الجمعية لاستضافة المشاركين، حيث يتنافس أبناء الأيتام من طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في أربعة مسارات علمية تشمل: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، مشيرًا إلى وجود 21 لجنة متخصصة؛ لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق مستهدفات الأولمبياد وفق مؤشرات أداء محددة.

وأشار إلى أن الأولمبياد يهدف إلى تعزيز التميز العلمي، واكتشاف المواهب، وبناء الشخصية، وتأهيل الطلاب الأيتام للمستقبل، من خلال برامج مصاحبة ذات بعد قيمي وتدريبي، تشمل مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرار، وبناء الثقة بالنفس، والتواصل الفعال، إضافةً إلى برامج اختبارات القدرات والتحصيلي، مع تطوير مؤشرات لقياس الأثر والاستدامة لمتابعة دعم المشاركين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.