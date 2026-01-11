انطلاق ملتقى القطاع غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد (مكة المكرمة)

تطلق وزارة الحج والعمرة اليوم، ملتقى القطاع غير الربحي في خدمة ضيوف الرحمن بنسخته الأولى، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة؛ بصفتها راعيًا مستضيفًا للملتقى، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص والمانحين.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الحج والعمرة لتمكين القطاع غير الربحي وتعزيز حضوره شريكًا فاعلًا ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن، حيث تشرف الوزارة على أعمال أكثر من 100 جمعية تعمل في مجالات متعددة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وذلك من خلال بناء الشراكات وتحفيز المبادرات النوعية، وتكريس العمل التكاملي بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتطوير نماذج الخدمة. ويهدف الملتقى إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنظمات القطاع غير الربحي ورفع جاهزيتها التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات عبر استعراض التجارب الميدانية والممارسات الفاعلة ونقل قصص النجاح، إلى جانب تمكين الأوقاف والمانحين من تبني نماذج تمويل واستثمار مبتكرة، تضمن استدامة الأثر النوعي في خدمة ضيوف الرحمن، ويسعى إلى توثيق وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص، وإبراز المبادرات والنماذج المتميزة التي أسهمت في تحسين جودة تجربة ضيوف الرحمن. ويتضمن الملتقى برنامجًا متنوعًا من الفعاليات، يشمل جلسات حوارية تناقش القضايا ذات الصلة بتطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز دور القطاع غير الربحي.