الهلال يحسم صفقة الإسباني بابلو ماري قادمًا من فيورنتينا

اقترب نادي الهلال من حسم صفقة جديدة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بضم المدافع الإسباني بابلو ماري، لاعب فيورنتينا الإيطالي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي “نيكولا شيرا”، عبر حسابه على منصة “إكس”، فقد تمت الصفقة بشكل رسمي، حيث سينتقل بابلو ماري إلى الهلال قادمًا من فيورنتينا مقابل 1.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم إضافي حتى 2027 في حال تحقيق شروط معينة.

ويبلغ بابلو ماري من العمر 32 عامًا، وكان قد انضم إلى فيورنتينا في يناير الماضي قادمًا من مونزا، وشارك مع الفريق في 29 مباراة منذ انضمامه.

وخلال الموسم الحالي، خاض المدافع الإسباني 16 مباراة، بواقع 11 مباراة في الدوري الإيطالي، إلى جانب 5 مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويأتي تحرك الهلال في سوق الانتقالات في وقت يتصدر فيه الفريق جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 35 نقطة، متقدمًا على النصر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.