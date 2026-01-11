البلديات ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالات المطرية

البلاد (جدة)

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنها تتابع بشكل مستمر التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالات الجوية، التي قد تشهدها مناطق المملكة، مؤكدة استمرار استعداداتها، ورفع جاهزية المنظومة البلدية للتعامل مع أي تقلبات مطرية محتملة.

وبيّنت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق المباشر مع الأمانات على تحديث الخطط التشغيلية، وتعزيز حضور الفرق الميدانية وغرف العمليات، بما يضمن الاستجابة الفورية لمعالجة تجمعات المياه، والمحافظة على انسيابية الحركة في الطرق والمرافق البلدية. وتواصل الجهات التابعة للوزارة تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، ورفع جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وتحسين كفاءة الفرق الميدانية؛ لضمان استمرار الخدمات البلدية في مختلف الظروف الجوية. وفي إطار استعدادات المدن لفترة إجازة منتصف العام الدراسي، أشارت الوزارة إلى تكامل أعمالها مع الأمانات لتعزيز بيئة حضرية آمنة وجاذبة، تُمكّن الأسر والمتنزّهين من الاستمتاع بالحدائق والواجهات البحرية والمرافق العامة خلال الإجازة الدراسية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان جاهزية المواقع وتقديم تجربة متوازنة تجمع بين السلامة وجودة الحياة. ودعت الوزارة الجميع إلى متابعة التنبيهات الصادرة عبر القنوات الرسمية، والتعاون مع التعليمات الإرشادية، مؤكدة استمرارها في مراقبة المستجدات الجوية، واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.