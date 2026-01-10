نيجيريا تُقصي الجزائر وتضرب موعدًا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

البلاد (جدة)
ودع المنتخب الجزائري منافسات كأس الأمم الإفريقية عقب هزيمته أمام نظيره النيجيري بهدفين دون رد، في مباراة قدّم خلالها “محاربو الصحراء” أداءً باهتًا لم يرقَ إلى تطلعات جماهيرهم، ليمنحوا بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للمنتخب النيجيري عن جدارة واستحقاق.
سيطر المنتخب النيجيري على معظم فترات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستفيدًا من تراجع واضح في أداء المنتخب الجزائري سواء على المستوى التكتيكي أو البدني، حيث عجز هذا الأخير عن مجاراة النسق العالي الذي فرضته نيجيريا، وافتقد للحلول الهجومية والتنظيم الدفاعي المحكم.
فيكتور أوسيمين يفتتح التسجيل لنيجيريا 🇳🇬⚽️#كأس_أمم_إفريقيا | #الجزائر_نيجيريا pic.twitter.com/TiTC8bBFzy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2026
آدامز يضيف الهدف الثاني لنيجيريا ⚽️🇳🇬#كأس_أمم_إفريقيا | #الجزائر_نيجيريا pic.twitter.com/XiqgnnQ9uC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2026