نيجيريا تُقصي الجزائر وتضرب موعدًا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

جاء هدفا المنتخب النيجيري ليكرّسا التفوق الميداني، في وقت ظهر فيه المنتخب الجزائري مشتتًا ومرتبكًا، مع كثرة الأخطاء الفردية وضعف الربط بين الخطوط، ما سهّل مهمة النسور الخضر في التحكم بمجريات المباراة حتى صافرة النهاية.