الرياضة

نيجيريا تُقصي الجزائر وتضرب موعدًا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1447 هـ      10 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ودع المنتخب الجزائري منافسات كأس الأمم الإفريقية عقب هزيمته أمام نظيره النيجيري بهدفين دون رد، في مباراة قدّم خلالها “محاربو الصحراء” أداءً باهتًا لم يرقَ إلى تطلعات جماهيرهم، ليمنحوا بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للمنتخب النيجيري عن جدارة واستحقاق.

سيطر المنتخب النيجيري على معظم فترات اللقاء منذ الدقائق الأولى، مستفيدًا من تراجع واضح في أداء المنتخب الجزائري سواء على المستوى التكتيكي أو البدني، حيث عجز هذا الأخير عن مجاراة النسق العالي الذي فرضته نيجيريا، وافتقد للحلول الهجومية والتنظيم الدفاعي المحكم.

جاء هدفا المنتخب النيجيري ليكرّسا التفوق الميداني، في وقت ظهر فيه المنتخب الجزائري مشتتًا ومرتبكًا، مع كثرة الأخطاء الفردية وضعف الربط بين الخطوط، ما سهّل مهمة النسور الخضر في التحكم بمجريات المباراة حتى صافرة النهاية.

 
بهذا الفوز، تضرب نيجيريا موعدًا قويًا مع المنتخب المغربي في نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة تُعد من أقوى محطات البطولة، بالنظر إلى المستوى المميز الذي يقدمه “أسود الأطلس” والطموح الكبير للمنتخب النيجيري في مواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *