مدربا برشلونة وريال مدريد يعلنان الجاهزية.. ويشيدان بالدعم الجماهيري في جدة

وأشار فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة الذي أقيم اليوم، إلى خصوصية مواجهات الكلاسيكو، مؤكدًا أن برشلونة سيقدّم أفضل ما لديه داخل أرضية الملعب، وقال: “اللعب أمام ريال مدريد دائمًا مختلف”، الفريق يمتلك سجلًا إيجابيًا في مباريات الكلاسيكو خلال الفترة الأخيرة، وخلال العام والنصف الماضيين خضنا عدة مباريات كلاسيكو وخسرنا مباراة واحدة فقط”.

وأكد مدرب برشلونة جاهزية العناصر المتاحة للمشاركة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين على أتم الاستعداد، وأن الفريق يهيئ نفسه للسيناريوهات المحتملة كافة، بما في ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح.

واختتم فليك حديثه بالإشادة بالأجواء والتنظيم في جدة، مؤكدًا أن كل شيء يسير بمستوى عالٍ، قائلاً: “الأجواء رائعة، والتنظيم مميز جدًا، والجماهير هنا داعمة ومتميزة، وكل شيء على أعلى مستوى”.

ألونسو: لا مجال للأخطاء

من جهته، أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن فريقه يخوض المرحلة الحالية بتركيز عالٍ على أدق التفاصيل، مشيرًا إلى أن المنافسة في هذا التوقيت لا تترك مجالًا للأخطاء.

وتطرق مدرب ريال مدريد إلى الجانب الذهني في التعامل مع اللاعبين تحت الضغط، مستشهدًا بوضع فينيسيوس جونيور، مؤكدًا أن اللاعب يتعامل مع الضغوط بشكل إيجابي، ويُعد عنصرًا مهمًا داخل المجموعة، أسوةً ببقية اللاعبين.

وأوضح ألونسو أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تجهيز جميع عناصر الفريق؛ ليكونوا في أفضل جاهزية ممكنة، بحيث يدخل كل لاعب المباراة وهو قادر على تقديم أعلى مستوى، وفق متطلبات المرحلة وظروف اللقاء، مشددًا على أن هذا النوع من المباريات يتطلب توازنًا ذهنيًا وفنيًا في كل لحظة.

وعن الأجواء في جدة والدعم الجماهيري، عبّر ألونسو عن تقديره الكبير لما لمسه من مساندة، قائلاً: “كانت الأجواء رائعة، نرى دعمًا كبيرًا من الجماهير، وهذا أمر ممتاز، استمتعنا حقًا بهذه الأجواء ونحن ممتنون جدًا لهذا الدعم، ونأمل أن نشعر بنفس الإحساس دائمًا”.