غدًا.. جدة تحتضن كلاسيكو العالم بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة

بلغ الفريقان المباراة النهائية بعد مواجهات قوية في الدور نصف النهائي، أظهرت الجاهزية الفنية والرغبة الواضحة في التتويج باللقب؛ حيث تمكن برشلونة من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة، فيما تأهل ريال مدريد إثر فوزه على جاره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويمثل النهائي فرصة ذهبية لتعزيز السجل الذهبي باللقب، وبداية مثالية لعام كروي جديد لقطبي الكرة الإسبانية، في ظل ترقّب جماهيري كبير، ومتابعة إعلامية واسعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية استضافت بطولة السوبر الإسباني 6 مرات، ما بين العاصمة السعودية “الرياض” وعروس البحر الأحمر “جدة”، وشهدت جميع النسخ حضوراً جماهيرياً، واهتماماً إعلامياً، على الصعيدين المحلي والدولي.