غداً.. استئناف منافسات رالي داكار السعودية 2026.. والمتسابقون يتجهون إلى وادي الدواسر

متابعة ( هاني البشر )

تستأنف يوم غدٍ الأحد 11 يناير 2026م، منافسات رالي داكار السعودية 2026، وذلك بانطلاق المرحلة السابعة، والتي ستبدأ من مدينة الرياض، وصولاً إلى محافظة وادي الدواسر، بمسافةٍ تبلغ 876 كلم، منها 462 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وكان المتسابقون قد حصلوا على راحة اليوم السبت 10 يناير، ضمن الجدول الزمني للرالي، إذ عملت بعض الفرق على تجهيز المركبات، ومعالجة المشكلات، قبل البدء في المراحل الحاسمة للرالي، والتي تتطلب جاهزيةً كبرى؛ للاستمرار بوتيرةٍ قوية، والوصول إلى المراتب الأولى.

وبالنظر إلى الترتيب العام لفئة السيارات، فيتصدر القطري ناصر العطية؛ سائق فريق “داسيا ساندرايدز” المنافسة، يليه الجنوب أفريقي هينك لاتيغان في المرتبة الثانية، بفارق 6 دقائق و10 ثوانٍ، فيما يحتل الإسباني ناني روما سائق فريق “فورد ريسينغ” المركز الثالث بفارق 9 دقائق و13 ثانية.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، يعتلي الإسباني بار نافارو سائق فريق “أكاديمية أوديسية” القمة، يتبعه الأرجنتيني نيكولا كافيغلياسو سائق فريق “ڤيرتكال موتور سبورت” ثانياً، بفارق 4 دقائق و57 ثانية، فيما يأتي التشيلي لوكاس ديل ريو في المرتبة الثالثة، وبفارق 25 دقيقة و54 ثانية عن المتصدر.

وفي منافسات فئة الدراجات، يسعى الأسترالي دانيال ساندرز؛ درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” للحفاظ على صدارة الترتيب العام، خاصةً مع ابتعاده عن الأمريكي ريكي برابيك درّاج فريق “هوندا إنرجي” بـ45 ثانيةً فقط، فيما يأتي الأرجنتيني كيفن بينافيدس درّاج فريق “ريد بُل كي تي إم فاكتوري ريسينغ” ثالثاً، بفارق 10 دقائق و15 ثانية عن متصدر الترتيب.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”، يعيش الأمريكي بروك هيغير؛ سائق فريق “آر زد آر فاكتوري” فترةً مثالية، لا سيما بتصدره الترتيب العام، وبفارق كبير يُقدّر بـ32 دقيقة و20 ثانية عن الفرنسي كزافييه دي سولتريه صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد عن مواطنه كايل تشاني؛ سائق فريق “كان- إم فاكتوري” بفارق 53 دقيقة و18 ثانية.

ويتصدر الهولندي فان دن برينك؛ سائق فريق “يورول رالي سبورت” ترتيب فئة الشاحنات، متقدماً على التشيكي مارتن ماسيك؛ سائق فريق “إم إم تكنولوجي” بفارق 35 دقيقة و24 ثانية، فيما يأتي مواطنه أليس لوبرايس؛ سائق فريق “روي إف بي تي” في المركز الثالث، بفارق 46 دقيقة و10 ثوانٍ عن المتصدر.