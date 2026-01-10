غارسيا: نريد أن نبدأ ألقابنا بالسوبر.. وكارفخال: علينا التركيز وإصابتي صعبة

بدر النهدي (جدة)

أكد إيريك غارسيا لاعب برشلونة جاهزية فريقه لنهائي السوبر الإسباني غداً أمام ريال مدريد، مشددًا على أن الطموح واضح لبدء العام بلقب يمنح دفعة قوية لبقية الموسم، وأنهم متحفزون للفوز بهذا اللقب.

وأوضح غارسيا أن الفوز لا يعني لقبًا فقط، بل ثقة إضافية للفريق، معتبرًا أن الكلاسيكو يحمل دافعًا خاصًا، وأن الحسم سيكون داخل الملعب، منوهاً بأن الفريق استعاد هويته وخرج بمكاسب إيجابية من المباراة السابقة، من خلال التركيز على اللعب بأسلوبه والتحكم بالكرة.

كما أثنى لاعب برشلونة على المدرب هانزي فليك ودوره في منحه الثقة والدقائق هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يحاول استثمار كل فرصة يحصل عليها، حيث قال: “لقد أعطاني فليك الفرصة في مباريات عديدة ودقائق لعب كثيرة، وأنا أحاول أن أستغل كل الفرص التي أعطاها لي، ويمكنني القول إنني أعيش فترة جيدة وأتحسن”.

وعن مواجهة ريال مدريد، أكد غارسيا احترامه لقوة المنافس مع التأكيد على ضرورة التركيز على الذات، قائلاً: “ليست مسألة أفضلية قبل المباراة، بل الثقة والحسم داخل الملعب”.

من جهته، شدد داني كارفخال لاعب فريق ريال مدريد على أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل على النهائي المرتقب، قائلًا: “ما يهمنا الآن هو مباراة الغد ورفع اللقب، هذا هو الأهم، مفتاح الفوز يكمن في الحسم أمام المرمى واستغلال الفرص خلال مجريات اللعب، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا طوال دقائق المباراة”.

وعن حالته البدنية، أكد كارفخال عودته التدريجية بعد إصابة صعبة، مشيرًا إلى أنه يسير في الطريق الصحيح بعد العملية، ويركز على استعادة الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.

كما أثنى قائد ريال مدريد على زميله كيليان مبابي الذي سيعود في لقاء الغد، واصفًا إياه بأحد أفضل المهاجمين في العالم، مؤكداّ في الوقت ذاته الفوز في اللقب سيعطي جميع اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في بقية الموسم”.