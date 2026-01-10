“عطر وورق” ضمن مهرجان الكتّاب والقرّاء بالطائف 2026

البلاد (الطائف)

قدّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة تجربة ثقافية حسية لزوار مهرجان الكتّاب والقرّاء، المقام في منتزه الردف بمحافظة الطائف، تحت شعار “حضورك مكسب”، وذلك عبر تفعيلة “عطر وورق” التي تمزج القراءة بحاسة الشم، في طرح تفاعلي غير تقليدي يعيد وصل الأدب بالمشاعر والانطباعات.



وتتيح تفعيلة “عطر وورق” للزائر استكشاف الأجناس الأدبية غير الشائعة من زاوية جديدة، عبر تصميم عطر مستوحى من أعماله الأدبية المفضلة، ضمن حوار مباشر مع خبير عطور متخصص، يبدأ بنقاش حول الكتب والأنواع الأقرب لذائقة الزائر، ثم تترجم الأفكار والمشاعر إلى مكونات عطرية تركَّب أمامه مباشرة، مع شرح دلالات كل مكوّن وصِلَته بالثيمات الأدبية المطروحة.

ولا تتوقف التجربة عند حدود تركيب العطر، إذ يحصل الزائر على كتب معطرة بالعطر المصمم له، إضافة إلى عينات مجانية، لتتحول الهدية إلى تذكار ثقافي يجسد تمازج الحرف والرائحة، ويخلد لحظة تفاعلية تجمع بين الأدب والحواس.



ويستمر مهرجان الكتّاب والقرّاء سبعة أيام حتى 15 يناير 2026م، مستقبلًا زواره يوميا من الساعة الرابعة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ضمن تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة، تعكس تنوع المشهد الأدبي السعودي وابتكار وسائله.