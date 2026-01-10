ضمن الحفلات الغنائية لموسم الرياض.. رابح صقر يطرب جمهوره بـ 30 أغنية

محمد الجليحي (الرياض)

أحيا الفنان رابح صقر في ليلة طربية شجية على مسرح محمد عبده ارينا ضمن فعاليات موسم الرياض

‏وبحضور جمهور عاشق للفن الأصيل، وأمسية جمعت الإحساس والكلمة واللحن في حفل من تنظيم روتانا، قدّم واحدة من أجمل ليالي الموسم.

وأدى رابح 30 أغنية متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور؛ من بينها:” احساس ، ورود ،مغرورة، أفهمك، زحمة الدنيا، كل انسان، يكفي عتب، ألف من يشهد معك، شيء واحد، غرام أطفال، يا قلبي تصبر، يا رب قدرني، الرصاص ،البشارة، شفته البارح ،خلاص، تحب نفسك، صعب ،تظلمني، يحبونه، دمعتي، الذهب اصلي، لاتمنن، الواقع، سقى الله، سرى الليل، ما عاد تسأل، أزعل عليك، منتهى الرقة، العباة الرهيفة.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الحفلات الغنائية، التي تشهدها الرياض خلال الفترة الحالية، ضمن برنامج الفعاليات الفنية لموسم الرياض، الذي يقدّم مناسبات غنية لمحبي الفن والموسيقى.

جدير بالذكر أن الفنان رابح صقر ذكر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق حفله الغنائي، أنه في صدد تجديد وإعادة غناء بعضًا من أغاني الفنان الراحل سلامة العبدالله- رحمه الله- التي من المتوقع أن تلقى نجاحًا أسوة ببعض الأعمال القديمة، التي أعاد غناءها.