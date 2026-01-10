بحضور 10,000 متفرج.. الأصالة والفخامة عنوان تريند ليلة عبدالمجيد عبد الله في مسقط 

متابعة (محمد الجليحي)

في حفل طربي غنائي لن تنساه سلطنة عمان، اجتمعت فيه الأصالة والفخامة والفن الجميل، أقيم برعاية وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتولت فيه “مجموعة روتانا للموسيقى” مهمتي الإشراف الفني والتقني للحفل الذي تصدر قائمة التريند في منطقة الخليج العربي بهاشتاغ #عبدالمجيد_عبدالله_في_مسقط، استهلّ امير الطرب الخليجي النجم السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله، أولى حفلاته في العام 2026 بإنجاز فني وجماهيري كبيرين يضافان إلى مشواره الحافل بالعطاءات والنجاحات ، وهذه المرة بحضور مكتمل العدد ( 10.000 شخص) جاءوا من من كافة المدن والمحافظات العُمانية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى “مركز عمان للمؤتمرات والمعارض” للاستماع والاستمتاع بنجمهم بعد غياب طويل له عن جمهوره العماني في حفل وصف أنه الأضخم الذي تشهده السلطنة، شرفه حضور وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، الذي رحب عبد المجيد على المسرح بتشريفه الحفل معبرا امام الجمهور عن سعادته بهذه المفاجأة الجميلة.

أيضًا، غرد إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان بنجاح الحفل قائلا :”أسعدتني الأصداء الكبيرة والنجاح الذي حققه الحفل الغنائي للفنان السعودي عبدالمجيد عبد الله .. ان مثل هذه الفعاليات تعزز التبادل الثقافي/ الفني والسياحي والترفيهي والرؤى المشتركة بين المملكة وسلطنة عمان”.

من جانبه، وصف سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى الحفل انه رهيب وأكثر من رائع، معلقا:”هذا ليس بغريب على ابوعبد الله الذي تجزم الأجيال انه “طائر الأشجان” الذي لن يتكرر”، والتقط أ.سالم وعبد المجيد الصور التذكارية امام MediaWall ، بعدها التقى عبد المجيد بأهل الإعلام والسوشيال ميديا واجاب على اسئلتهم ، قائلا :”الشيء الخاص والمهم في حياتي الذي جئت اقدمه لكم في سلطنة عمان هو انني حشوفكم واتمنى ان تسعدوا بما أغنيه من أرشيفي على مر السنين. وفعلا أنا سعيد بوجودي في هذا البلد الطيب، وهذه ليست أول مرة اغني بها في السلطنة، فقد بدأت مشاركاتي فيها منذ العام 1988 لكني اعتبر حفلي هذا من اهم وأميز الحفلات التي اقدمها ، فالجمهور العماني ذواق ومحب ومتابع .. وعمان عندها تراث وخلفية عظيمة من الإيقاعات والألوان الموسيقة الجميلة”.

وعلى المسرح، رافق عبد المجيد فرقة موسيقية ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد، اما قائمة الأغاني التي اختارها لجمهوره في حفلة بمسقط، هي :(اول حكايتنا، رهيب، تتنفسك دنياي، غزال ما ينصادي ، ماقدرت أصبر، ياعديم الشوق، انتحل شخصيتك، مرتاح، غلطه، انسان اكثر، عايش سعيد، الحب الجديد، قبل اعرفك، عاد الهوى، روح الروح، احبك ليه، هلابش، يابعدهم، يا ابن الاوادم، فزيت من نومي، احكي بهمسك، شويخ).. وفي الختام التقط عبد المجيد من على خشبة المسرح صورة “سيلفي” للذكرى مع جمهوره الذي كان عدد انتظاره في الخارج كبيرا ، وعد عبدالمجيد محبيه بحفل قادم في مدينة صلالة الصيف المقبل.