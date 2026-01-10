باللغة العربية.. كليان مبابي يُحيي السعودية

الرياضةباللغة العربية.. كليان مبابي يُحيي السعودية صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1447 هـ 10 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق بدر النهدي (جدة) بعد أن وصلت بعثة فريق ريال مدريد إلى مدينة جدة، وغياب نجمه الأول كليان مبابي، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي يخوض فيها الفريق الملكي بطولة كأس السوبر التي استهلها بالفوز على الغريم التقليدي أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1، وتأهل من خلالها إلى النهائي ليلاقي برشلونة غدا الأحد؛ أعلن النجم الفرنسي وصوله إلى المملكة العربية السعودية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي” إكس”، وقال من خلال حسابه نصًا: (Salam Alaikoum, Saudi Arabia)