الرياضة باللغة العربية.. كليان مبابي يُحيي السعودية

بدر النهدي (جدة) بعد أن وصلت بعثة فريق ريال مدريد إلى مدينة جدة، وغياب نجمه الأول كليان مبابي، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، الذي يخوض فيها الفريق الملكي بطولة كأس السوبر التي استهلها بالفوز على الغريم التقليدي أتليتكو مدريد بنتيجة 2-1، وتأهل من خلالها إلى النهائي ليلاقي برشلونة غدا الأحد؛ أعلن النجم الفرنسي وصوله إلى المملكة العربية السعودية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي” إكس”، وقال من خلال حسابه نصًا: (Salam Alaikoum, Saudi Arabia)