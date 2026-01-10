الرياضة

باللغة العربية.. كليان مبابي يُحيي السعودية

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1447 هـ      10 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

بدر النهدي (جدة)

بعد أن وصلت بعثة فريق ريال مدريد  إلى مدينة جدة، وغياب نجمه الأول كليان مبابي، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس

السوبر الإسباني، الذي يخوض فيها الفريق الملكي بطولة كأس السوبر التي استهلها بالفوز على الغريم التقليدي أتليتكو مدريد

بنتيجة 2-1، وتأهل من خلالها إلى النهائي ليلاقي برشلونة غدا الأحد؛ أعلن النجم الفرنسي وصوله إلى المملكة العربية السعودية

على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي” إكس”، وقال من خلال حسابه نصًا:

 (Salam Alaikoum, Saudi Arabia)

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *