المملكة تأسف لما تعرض له مبنى سفارة قطر من أضرار نتيجة القصف في كييف

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1447 هـ      10 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسف المملكة العربية السعودية لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة من أضرار نتيجة القصف في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الوزارة في بيان لها: المملكة تؤكد على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقًا لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، وتجدّد موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة (الروسية – الأوكرانية) بالطرق السلمية.

