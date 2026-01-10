القادسية يتفق مع وليد الأحمد

صالح الأحمد (الأحساء)

كشفت مصادر “البلاد” أن إدارة نادي القادسية اتفقت بشكل نهائي مع نادي التعاون لانتقال المدافع وليد الأحمد.

وبينّت المصادر ذاتها، أن إدارة التعاون أبدت موافقتها على العرض المقدم من القادسية، بانتظار التوقيع النهائي خلال الأيام المقبلة.

ويُعد وليد الأحمد أحد العناصر الأساسية في صفوف التعاون خلال المواسم الأخيرة، بعدما قدم مستويات قوية جعلته محط أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها القادسية الساعي لتعزيز خطه الدفاعي بلاعب يمتلك خبرات محلية ودولية.

وخاض المدافع البالغ من العمر 26 عامًا 13 مباراة مع التعاون هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، وشارك بإجمالي 1117 دقيقة لعب.

يُذكر أن وليد الأحمد تدرج في الفئات السنية بنادي الهلال، قبل أن ينضم إلى التعاون في صيف موسم 2023-2024 قادمًا من الفيصلي.