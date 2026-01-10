الفتح يتغلب على نيوم ويرتقي لـ “العاشر”

البلاد (جدة)
واصل فريق الفتح نتائجه الطيبة، ونجح في تحقيق فوز مهم على مضيفه فريق نيوم بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل نايف مسعود هدف المباراة الوحيد لصالح الفتح في الدقيقة 36، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وشهدت المباراة إثارة في شوطها الثاني، بعدما ألغى حكم اللقاء هدفًا سجله أحمد حجازي لصالح نيوم في الدقيقة 62، عقب الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد؛ ليبقى التقدم للفتح حتى نهاية اللقاء.
بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد نيوم عند 20 نقطة في المركز الثامن.
