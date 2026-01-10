الشهراني والقريشي يتوجان بكأسي وزارة الرياضة والشباب والناشئين في العُلا

البلاد (العُلا)
نظّمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، سباقي كأس وزارة الرياضة وكأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل، وذلك في قرية الفرسان بمحافظة العُلا، بمشاركة 190 فارسًا وفارسة من عدة دول حول العالم.
وتُوِّج الفارس سلطان الشهراني بطلًا لسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل لمسافة 100 كيلومتر، بعد منافسة قوية امتدت على مدار مراحل السباق الثلاث، حيث أنهى السباق بسرعة بلغت 24.846 كم/ساعة، فيما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالهادي المطيري بسرعة 23.994 كم/ساعة، وحل ثالثًا الفارس حمود البادي بسرعة 23.992 كم/ساعة.
وفي سباق الشباب والناشئين، واصل الفارس فراس القريشي تألقه، وتمكّن من التتويج بالمركز الأول بعد تصدّره مراحل السباق الثلاث منذ الانطلاقة، مسجّلًا سرعة 25.438 كم/ساعة، فيما حل في المركز الثاني الفارس عبدالعزيز السيالي بسرعة 24.981 كم/ساعة، وجاء ثالثًا الفارس محمد القرشي بسرعة 24.310 كم/ساعة.
وشهدت السباقات تنظيمًا مميزًا، ومسارات منوّعة بين الطبيعة الخلّابة لمحافظة العُلا، وسط إشادة واسعة من اللجان التحكيمية والبيطرية والمشاركين، الذين أثنوا على جودة التنظيم وسلامة المسارات.
يُذكر أن محافظة العُلا استضافت خلال موسم 2025 – 2026م, عددًا من سباقات القدرة والتحمل، من بينها كأس الاتحاد السعودي للفروسية، وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والسباق التجريبي لكأس العالم، إضافة إلى كأس وزارة الرياضة وسباق الشباب والناشئين، حيث تستعد العُلا في فبراير المقبل لاستضافة الحدث الأبرز في سباقات القدرة والتحمل، كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يُعد الأغلى من نوعه على مستوى العالم.