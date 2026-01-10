الرئيسية
الرياض يقتنص نقطة ثمينة من الفيحاء
الرياضة

الرياض يقتنص نقطة ثمينة من الفيحاء

22 / رجب / 1447 هـ      10 يناير 2026

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريقي الفيحاء والرياض بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح الفيحاء التسجيل عبر مدافعه التشيلي ميكيل فيلانويفا عند الدقيقة 26، لينهي الفريق الضيف الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، نجح فريق الرياض في خطف هدف التعادل عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع (90+7)، عن طريق اللاعب يوان باريت، ليحرم الفيحاء من حصد النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما وصل رصيد الرياض إلى 9 نقاط، ليستقر في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

