الرياض يقتنص نقطة ثمينة من الفيحاء

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة فريقي الفيحاء والرياض بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

افتتح الفيحاء التسجيل عبر مدافعه التشيلي ميكيل فيلانويفا عند الدقيقة 26، لينهي الفريق الضيف الشوط الأول متقدمًا في النتيجة.