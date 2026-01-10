متابعات

الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1447 هـ      10 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى، وقدّمت لهم جميع التسهيلات اللازمة لمعالجة أوضاعهم، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.


وأكّدت الجوازات تسخير جميع إمكاناتها لدعم المواقع المخصصة لخدمتهم، من خلال تزويدها بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات سفرهم وضمان عودتهم إلى بلدانهم بكل يسر وأمان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *