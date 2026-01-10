البديوي يعرب عن قلق وأسف “التعاون الخليجي”للأضرار التي لحقت بسفارة قطر في كييف

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن قلق وأسف مجلس التعاون لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار، جراء القصف الذي شهدته المدينة مؤخرًا.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وأكد البديوي أن مجلس التعاون يجدد موقفه الراسخ من الأزمة الروسية الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.